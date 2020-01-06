الحكومة الألمانية تعتزم دعم مشروعات أدبية في الريف

أعلنت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا جروترس والملتقى الأدبي ببرلين عزمهما دعم مشروعات أدبية في الريف.



وصرحت جروترس اليوم الاثنين بأنه سيتم توفير 200 ألف يورو هذا العام لإقامة فعاليات مثل حلقات قراءة ونقاشات وورش عمل.



وأضافت الوزيرة الألمانية أنه يمكن لأية مؤسسات عامة في بلديات يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة التقدم للمشروع الأدبي الذي يحمل اسم "ومن ذلك الحين تقع المدينة"، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بين مفوضة الحكومة الألمانية للثقافة والإعلام والملتقى الأدبي ببرلين لدعم أية فعاليات أدبية على مستوى ألمانيا للبالغين والشباب والأطفال في البلديات التي تضم هذه الأعداد من السكان.



ومن المقرر أن يكون "الوطن" هو الموضوع المحوري للفعاليات هذا العام.