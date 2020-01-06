العراق وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تبحث آخر التطورات الأمنية





بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، في اجتماع مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا آخر التطوُّرات الأمنيّة في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية وزع، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجيّة التقى مع السفراء الفرنسيّ برونو أوبير ،والبريطاني ستيفن هيكي،والألمانيّ أوله دييل، وبحث معهم التطوُّرات الأمنيّة الأخيرة في العراق،والقصف الجوّي الأمريكيّ الذي استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ العراقي/أبو مهدي المهندس/ وضيف العراق الفريق /قاسم سليماني)/ والقصف الجوّي للقطعات العسكريّة للحشد الشعبيّ في مدينة القائم".

وأكد الوزير العراقي أن "هذا القصف اعتداء صارخ، وانتهاك للسيادة، ومُخالِف للمهامِّ المُحدّدة التي تأسَّس التحالف الدوليّ من أجلها لمُحارَبة عصابات داعش وأنّ هذا العمل من شأنه أن يتسبَّب برفع حال التوتر الأمنيّ في المنطقة، في الوقت الذي ينبغي التعاون فيه من جميع الأطراف لتحقيق الأمن، وتثبيت الاستقرار".

وردا على استهداف المهندس وسليماني طالب البرلمان العراقي في قرار الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق حال تم اجبار قوات بلاده على مغادرة العراق.

وأضاف ترامب "لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها"،