 العراق وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تبحث آخر التطورات الأمنية - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2020 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

العراق وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تبحث آخر التطورات الأمنية

الجيش العراقي
الجيش العراقي
بغداد - د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:05 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:05 م



بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، في اجتماع مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا آخر التطوُّرات الأمنيّة في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية وزع، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجيّة التقى مع السفراء الفرنسيّ برونو أوبير ،والبريطاني ستيفن هيكي،والألمانيّ أوله دييل، وبحث معهم التطوُّرات الأمنيّة الأخيرة في العراق،والقصف الجوّي الأمريكيّ الذي استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ العراقي/أبو مهدي المهندس/ وضيف العراق الفريق /قاسم سليماني)/ والقصف الجوّي للقطعات العسكريّة للحشد الشعبيّ في مدينة القائم".

وأكد الوزير العراقي أن "هذا القصف اعتداء صارخ، وانتهاك للسيادة، ومُخالِف للمهامِّ المُحدّدة التي تأسَّس التحالف الدوليّ من أجلها لمُحارَبة عصابات داعش وأنّ هذا العمل من شأنه أن يتسبَّب برفع حال التوتر الأمنيّ في المنطقة، في الوقت الذي ينبغي التعاون فيه من جميع الأطراف لتحقيق الأمن، وتثبيت الاستقرار".

وردا على استهداف المهندس وسليماني طالب البرلمان العراقي في قرار الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق حال تم اجبار قوات بلاده على مغادرة العراق.

وأضاف ترامب "لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها"،

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك