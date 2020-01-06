المسيحيون الأرثوذوكس يغطسون في ماء مثلج احتفالا بعيد الغطاس

احتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد الغطاس، اليوم الاثنين، عبر الغطس في مياه مثلجة والمشاركة في سباقات سباحة.



وأقيمت سباقات عيد الغطاس في اليونان وقبرص وبلغاريا ورومانيا وأماكن أخرى تبنت فيها الكنيسة الأرثوذكسية التقويم الجريجوري الحديث.



ولا تزال الكنائس في صربيا وروسيا وعدد قليل من الدول تستخدم التقويم اليولياني القديم. وتحتفل هذه الدول بعيد الغطاس بالطريقة نفسها، لكن في 19 يناير.



وبالنسبة للمسيحيين، يصادف عيد الغطاس الكشف عن هوية المسيح: ففي الكنيسة الغربية، يمثل العيد بشكل أساسي زيارة الحكماء الثلاثة للطفل يسوع، بينما بالنسبة للمسيحيين الأرثوذوكس، فإنه احتفال بتعميد يسوع على يد يوحنا المعمدان.