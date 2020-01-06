لميس الحديدي: التحرش الجماعي بدأ في التراجع بسبب الاستقرار الأمني

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»، قائلة: «فيديو فتاتي المنصورة بشع، دائرة التحرش الجهنمية التي تحيط بالبنات، دائرة الموت التي تدخل فيها الفتاة لا تعرف ستخرج أم لا، ستعيش أم لا».

وأضافت أثناء تقديمها لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الأحد، أن «الفتاة المتعرضة لهذه الدائرة مستعدة لعمل أي شيء من أجل الخروج منها، قد تنتهي بقتل الفتاة لأن نفسها بيروح ولا تشعر بما يحدث لها»، لافتة إلى أن «الظاهرة انتشرت في مصر بعد الثورة والفوضى»، وفقًا لقولها.

وتابعت: «مش عاوزة أربطها بالثورة لكن أربطها بفوضى الشوارع»، مردفة: «مع استقرار الأمن، والوضع الأفضل أمنيًا كثيرًا الذي أصبحنا فيه الآن، بدأنا في رؤية أن دائرة الموت والتحرش الجماعي بدأت في التراجع»، بحسب تعبيرها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية