النواب الليبي: على أهبة الاستعداد لتلقين المستعمرين دروسا في الحفاظ على سيادة الوطن

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام في ليبيا عقب تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان التي أشار فيها إلى بدء الغزو إلى ليبيا.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، «نحن على أهبة الاستعداد لتلقين هؤلاء المستعمرين دروس في المحافظة على سيادة الوطن»، مشيرًا إلى «جاهزية القوات المسلحة للتصدي للغزاة الأتراك»، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «لن نسمح ولن يرضى الشعب الليبي مهما كلف ليبيا وأبنائها ذلك ثمنًا غاليًا، فلن يكون غاليًا تجاه تراب ليبيا الطاهر الذي لن نسمح بأن تطاله أي أيادِ عابثة كما يفعل الرئيس التركي»، مؤكدًا أن «الخيار الوحيد هو التصدي واستهداف أي وجود لقوات عسكرية في الدولة».

وأردف: «مهما امتلكت تركيا من قوة عسكرية أو عتاد نحن لها، وليس لدينا سوى مقاومة المستعمر ولن يسمح الشعب باستعمار الدولة من جديد وتحقيق أحلام الرئيس التركي بعودة الدولة العثمانية»، ذاكرًا أن «القبائل الليبية التفت حول القيادة العامة للقوات المسلحة، وتأهب الجميع للتصدي إلى الغزاة الأتراك».

واستطرد: «سنستمر في الضغط الدولي والإقليمي لإيقاف عبث فايز السراج، عند قيامه ببيع ثروات من حق ليبيا أو دولة صديقة أو دول الجوار»، منوهًا أنه «ليس لليبيا مصلحة في العبث الذي قام بها السراج بخلق حدود مشتركة بحرية مع تركيا من أجل نهب ثروات البحر المتوسط».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا؛ وذلك بعد موافقة البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلبه بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.



