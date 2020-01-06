البابا تواضروس يشكر مدبولي وعبد العال وعدلي منصور

توجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء الذين حضروا إلى مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البابا تواضروس خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الاثنين، إنه تلقى اتصالًا رقيقًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لتهنئته بعيد الميلاد، متوجهًا بالشكر له.

كما توجه بالشكر أيضًا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذي أناب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب؛ للمشاركة في القداس.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.