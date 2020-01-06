 البابا تواضروس يشكر مدبولي وعبد العال وعدلي منصور - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2020 10:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

البابا تواضروس يشكر مدبولي وعبد العال وعدلي منصور

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 10:28 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 10:28 م

توجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء الذين حضروا إلى مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال البابا تواضروس خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الاثنين، إنه تلقى اتصالًا رقيقًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لتهنئته بعيد الميلاد، متوجهًا بالشكر له.
كما توجه بالشكر أيضًا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذي أناب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب؛ للمشاركة في القداس.
ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك