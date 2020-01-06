القبض على سائق تحرش بطفلة مصابة بـ«متلازمة داون» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالشرقية، القبض على سائق "توك توك"؛ لتحرش بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابة بـ"متلازمة داون"، ومحاولة التعدي عليها جنسيًا داخل قريتها بـ"كفر الحصر" لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "زهرة ر م" البالغة من العمر 16 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مُقيمة بقرية "كفر الحصر"، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهمون فيه "مصطفى و م" البالغ من العمر 19 عاما، سائق "توك توك"، مُقيم بقرية "كفر الزقازيق"، بهتك عرض نجلتهم الطفلة ومحاولة التعدي عليها جنسيًا.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجد إحدى السيدات في شرفة مسكنها بالمنطقة، لاحظت تحرش المتهم بالطفلة مستغلًا إصابتها، ويحاول التعدي عليها جنسيًا وهتك عرضها، وعندما صرخت السيدة تركها المتهم واستقل دراجته وغادر المكان على الفور، فيما تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولي، من ضبط المتهم، وذلك بعد التعرف على هويته من خلال تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وبمواجهة المتهم أقر بفعلته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 62281 إداري الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.