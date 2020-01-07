«الصدر»: ترامب: ابن الملاهي وصالات القمار»

وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم الاثنين رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترمب بانه" ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «نحن طلاب سلام إن استسلمتم... ونحن طلاب حرب إن حاربتم وقد خبرتمونا».

وخاطب الزعيم الشيعي في تغريدته الرئيس الامريكي«ياترامب إن تجرأت على بلد المقدسات فأنا لك.... ولو اردت نصيحتي فلا تكن كسلفك والا ستندم ...والله ستجد جندا لاقبل لك بهم وجحافل متصلات اولها في البصرة واخرها في دهوك».

وتأتي تغريدة الصدر على خلفية الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

وهددت إيران والجماعات الموالية لها برد قاس على مقتل هذين الشخصين القياديين.