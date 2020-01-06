«إكوينور» النرويجية للنفط تهدف بوصول الانبعاثات إلى قرابة الصفر بحلول 2050

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تخطط شركة "إكوينور" النرويجية للنفط لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى "قرابة الصفر" بحلول عام 2050 .

وقالت الشركة التي تملك الدولة الحصة الأكبر بها إن الخفض سينطبق على الحقول البحرية والمنشآت البرية بأهداف مرحلية تتضمن خفضا بنسبة 40% بحلول عام 2030 و 70% بحلول عام 2040.

وقال الرئيس التنفيذي إلدار سايتري إن الأهداف حتى عام 2050 "تتماشى مع أهداف المجتمع المناخية ومع استراتيجية الشركة لخلق قيمة عالية مع خفض الانبعاثات".

وحتى تصل الشركة إلى المستهدف، فإنها تعتزم خفض أكثر من خمسة ملايين طن من الانبعاثات السنوية حتى عام 2030 ، أي ما يعادل حوالي 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية في النرويج.

وتخطط إكوينور وشركاؤها لضخ استثمارات تصل إلى نحو 50 مليار كرونه (7ر5 مليار دولار) بحلول عام 2030 من أجل الوصول إلى الأهداف.

ورحبت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج بالإعلان، ووصفته بأنه "بداية جيدة لعام 2020".

إلا أن المنظمات البيئية شككت في الخطط، ووصفتها بأنها "دعاية".

وأوضح الناشط البيئي أندرياس راندوي، من منظمة "الطبيعة والشباب"، أن معظم الانبعاثات لا تأتي من إنتاج النفط وإنما من استخدامه.