رئيس شعبة الذهب: حركة المبيعات فى أواخر العام الماضي تراجعت إلى 60%





قال رئيس الشعبة العامة للجوهرت باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، وصفي أمين، إن أسعار الذهب ارتفعت بصورة كبيرة للغاية فى مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة فى مصر بقيمة 14 جنيها للجرام، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في سعر أوقية الذهب عالمياً بنسبة تجاوزت 3.4% خلال جلسات التداول على الذهب بسبب الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.

وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"الشروق" أن سعر أوقية الذهب ارتفعت عالمياً بنحو 1577 دولاراً، والجرام عيار 18 سجل 605 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 706 جنيهات، ووصل عيار 24 إلي 806 جنيهات، والجنيه الذهب 5641 جنيها، لافتا إلى أن هناك زيادة 14 جنيها في أسعار جرام الذهب بجميع الأعيرة.

وأشار أمين إلى أنه يجب على المواطنين أن يعلمون جيداً أن هناك حرب شرسة على الأسواق ومصر غير مقصودة بذلك، لكن السوق يرتبط بالأسعار العالمية.

ونوه أمين بأن حركة المبيعات فى مصر تراجعت بنسبة وصلت إلى 60% بسبب تراجع قدرات المستهلكين، موضحاً أن أسعار الذهب فى مصر تتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة متأثراً بالمتغيرات العالمية وأسعار الدولار، قائلاً: إن "حركة البيع لن تنتعش فى مصر إلا عند وجود فائض عند الناس".

وعلى صعيد متصل، رصدت "الشروق" خلال جولتها الميدانية، إقبالا ضعيفا للغاية على محلات بيع الذهب، نتيجة لارتفاعه بصورة كبيرة.

وقال تيمور عبد العزيز، تاجر مجوهرات، بمنطقة المرج، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 14 جنيها للجرام، على الرغم من الإقبال المعدوم الفترة الحالية، موضحاً أنه سيغلق محله بسبب الارتفاعات المستمرة فى جرام الذهب، قائلا: " الذهب أصبح سعره غالى والمواطنين مش بيشتروا بيدخلوا المحل ليسألوا عن الأسعار ويمشوا دون شراء وبيوتنا خربت".

وقال أحمد فؤاد، صاحب محل مجوهرات، بمنطقة المهندسين، إنه بداية من الربع الأخير من العام الماضي خسر قرابة 150 ألف جنيه نتيجة الاضطرابات العالمية فى أسعار الذهب، ما أدى إلى ارتفاعه بصورة غير مسبقة فى مصر، قائلاً:" الحروب القائمة فى الشرق الأوسط تسببت فى خسارة كثيراً من التجار، ونسبة الإقبال على الشراء 10%".

وقال أحمد حسام، شاب مقبل على الزواج، بمنطقة المهندسين، إن الذهب ارتفعت أسعاره بطريقة لم نشهدها من قبل، والأسباب واضحة، لافتاً إلى أن الـ50 ألف جنيه، أصبحت مبلغ ضئيل لشراء شبكة مقارنة بالأعوام الماضية، قائلاً:" رحت اشترى ذهب ومعايا 25 ألف معرفتش اشترى حاجه، والأسعار مولعة".