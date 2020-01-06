

يعقد في السعودية، اليوم، اجتماع لوزراء خارجية كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

ويضم الكيان كلا من السعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، ومصر، واليمن، والأردن.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن الاجتماع يرمي إلى تحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي الأهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول السبع "تجتمع لمواجهة التدخلات الأجنبية في ذلك الممر المائي الاستراتيجي، بعد بروز تغولات تركية وإيرانية في السنوات الأخيرة، تركز على بعض الدول، استغلت كل من أنقرة وطهران أوضاعها الداخلية الهشة لتأسيس نفوذهما وإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية".

وسيتناول الاجتماع -بحسب مراقبين- توحيد صف الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل تفادي تدخلات الدول الخارجية في شؤون المنطقة الحساسة، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.