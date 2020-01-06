أعلن الإيطالي دانييل دي روسي، أسطورة روما السابق، ولاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم بعد رحلة طويلة في الملاعب.

وأنهى دي روسي التعاقد مع بوكا وسيعود إلى إيطاليا ليكون أقرب إلى عائلته، بحسب ما قال في مؤتمر صحفي بصحبة رئيس النادي الأرجنتيني، خورخي أمور أميال.

وانتقل دي روسي إلى البوكا في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع روما، متمماً 18 موسماً متتالياً مع الذئاب، ولم يشارك دي روسي مع بوكا إلا في 6 مباريات، وسجل هدفاً واحداً.

جدير بالذكر أن دي روسي لعب في روما 616 مباراة، بالإضافة إلى 117 مباراة بقميص المنتخب الإيطالي وفاز بكأس العالم 2006.

وأكد دي روسي أن اعتزاله لا علاقة بإصابته، حيث قال: «قرار الاعتزال لا علاقة له بإصابتي البسيطة أو بأي شيء خطير، أشعر ببساطة أني بحاجة للعودة من أجل أن أكون بجانب عائلتي، أشتاق إلى ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة إلي، اتخذت القرار هو نهائي».

وخلافاً لرفيق الدرب القائد السابق فرانشيسكو توتي الذي قرر في 2017 إنهاء مشواره الكروي نهائياً مع الفريق الذي دافع عن ألوانه طيلة مسيرته، أراد دي روسي مواصلة اللعب لكن مع فريق آخر غير روما الذي بدأ مشواره معه في الفرق العمرية عام 2000.