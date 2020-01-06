بيت شباب الأزهر بالأقصر يستقبل طلاب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

استقبل بيت شباب الأزهر بمدينة الأقصر والذي يقع على كورنيش النيل بجوار بنك الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، طلاب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالقاهرة، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية .

وأوضح محمود عبدالرحمن مدير بيت شباب الأزهر بالأقصر، أن البيت يشهد هذه الأيام إقبالا كبيراً من طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وجامعة الأزهر لقضاء رحلة شتوية يستمتعون بمناخ الأقصر الرائع وزيارة الكنوز الأثرية الرائعة من معابد الكرنك والأقصر ووادى الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت وجولات بالمراكب بالنيل وجزيرة الموز وكورنيش النيل والسوق السياحي .

وأشاد ياسر سيد عبدالتواب مدير الفوج بحسن استقبال واهتمام ورعاية جميع القائمين على إدارة البيت وقسم التغذية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب 39 طالبا، ومن المقرر قضاء أسبوع ما بين الأقصر وأسوان.