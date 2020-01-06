 قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني.. غياب بنزيما وبيل وعودة رودريجيز ومارسيلو - بوابة الشروق
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قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني.. غياب بنزيما وبيل وعودة رودريجيز ومارسيلو

محمد عبد المحسن
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:52 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:54 م

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم، الإثنين، قائمة الفريق، للمشاركة في مباريات السوبر الإسباني والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهدت القائمة غياب الثنائى جاريث بيل، وكريم بنزيما بسبب الإصابة، كما تشهد القائمة استمرار غياب البلجيكي إيدين هازارد للإصابة بينما يعود الكولومبى جيمس رودريجيز بعد تعافيه من الإصابة رفقة البرازيلى مارسيلو.

ويخوض ريال مدريد مباراة افتتاح السوبر الإسباني، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، بمواجهة فالنسيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبى.

الدفاع: كرفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، رودريجيز، إيسكو.

الهجوم: لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.


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