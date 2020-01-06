رسالة تفاؤل يطلقها مكتب اتصال هونج كونج مع الصين

قال "لوه هوينينج"، مدير مكتب الاتصال في هونج كونج المعني بالصين إن نموذج "دولة واحدة ونظامان"، الذي يسمح لهونج كونج باتباع نظام سياسي مختلف عن الصين، هو أكبر ميزة تتمتع بها الجزيرة.



وأكد المدير الجديد لمكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في هونج كونج، أن "مواطني" هونج كونج قدموا مساهمة كبيرة في عملية الإصلاح في الصين، ومهدوا الطريق لانفتاح الصين وتحديثها.



وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "الوطن الأم كان أكبر مؤيد لهونج كونج".



وأشار إلى أنه واثق من أنه بفضل "الجهد المشترك" بين الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام والحكومة وجميع قطاعات المجتمع، فإن الممارسة الناجحة على المدى الطويل لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" سوف تضمن تحقيق الرخاء.



وقال إن الوضع في هونج كونج كان "مصدر قلق للجميع" خلال نصف عام ماضي، وإن الجميع يأمل في عودة الأمور إلى مسارها قريبا.



واندلعت احتجاجات حاشدة في هونج كونج قبل ستة أشهر، بعد محاولة لام تمرير مشروع قانون، تم سحبه في وقت لاحق، كان يهدف لتسليم مطلوبين للمحاكمة في الصين.