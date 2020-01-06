قطب هوليود يمثل أمام القضاء في نيويورك ليواجه تهم اعتداء جنسي

مثل قطب هوليوود المحاط بالفضائح هارفي واينستين أمام القضاء في نيويورك اليوم الاثنين ليواجه تهم اغتصاب واعتداء جنسي، وهو ما يمثل منعطفا مهما في تاريخ وسم "مي تو" (#MeToo).

ويواجه واينستين خمسة اتهامات تنبع من مزاعم أنه اغتصب امرأة في عام 2013 ومارس فعلا جنسيا قسريا على أخرى في 2006. ومن المقرر أن تدلى المرأتان بشهاداتيهما ، إلى جانب ثالثة من المتوقع أن تشهد هي الأخرى بأن واينستين اغتصبها في 1993.

وفي حالة إدانته بالاعتداء الجنسي، يمكن أن يواجه المنتج السابق عقوبة السجن مدى الحياة.

واعتدى عدد من النساء اللائي يتهمن واينستين جنسيًا ومن بينهن الممثلة روزانا أركيت بانتظاره أمام مبنى المحكمة العليا لولاية نيويورك.

وتبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة واينستين غدا الثلاثاء.

وقد تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

مر أكثر من عامين منذ أن نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير حول اتهامات عديدة ضد واينستين، مما أدى إلى سلسلة من الاتهامات ضد رجال بارزين آخرين وانتشار هاشتاج مي تو.

ودفع واينستين، الذي ألقي القبض عليه في مايو 2018، ببراءته من جميع التهم الموجهة ضده، وتم إطلاق سراحه بكفالة.

وإجمالا، اتهمت أكثر من 80 امرأة، بمن فيهن نجمات من الدرجة الأولى، واينستين بسوء السلوك الجنسي. وأنكر جميع اتهامات ممارسة الجنس بدون تراض.