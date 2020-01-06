مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي عقد جلسه سريعه مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة خصوصًا لقاء طنطا أمس، والذي حقق فيه الفريق الفوز بنتيجة 3-4.

وتأتي هذه الجلسة بعد نجاح الزمالك في تحويل الخسارة إلى فوز واللعب بروح عالية حتى آخر دقيقة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المحلة، ضمن مواجهات الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

وطالب منصور الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصي ما لديهم من جهد وتحقيق الفوز أمام زيسكو بطل زامبيا، باللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى التي تضم زيسكو الزامبي وأول أغسطس ومازمبي الكوتغولي.