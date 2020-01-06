أعلنت شرطة هونج كونج اليوم الاثنين احتجاز 42 شخصًا بعد يوم من اشتباكات في بلدة شونج شوي التي شهدت قيام مجموعة من المتظاهرين المتشحين بالسواد بإلقاء قنابل مولوتوف على رجال الشرطة.

جاءت الاشتباكات بعد عدم قدرة الشرطة على تفريق الحشد رغم التحذيرات المتكررة. وتتراوح أعمار هؤلاء الذين احتجزوا ما بين 14 و42 عامًا ووجهت لهم اتهامات مختلفة مثل التجمهر غير القانوني وحيازة أسلحة والاعتداء على الشرطة وحيازة أدوات للاستخدام غير القانوني وعدم إبراز إثبات الهوية.

وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين أقاموا حاجزا باستخدام الشماسي وهو مشهد صار صورة أيقونية للتظاهرات المناهضة للحكومة، التي بدأت قبل ستة أشهر عندما اقترحت الحكومة قانونا ألغته فيما بعد، كان من شأنه أن يسمح بتسليم سكان هونج كونج المطلوبين إلى الصين. ومن حينها تطورت الاحتجاجات إلى حركة أكبر تأييدا للديمقراطية.

ويظهر مقطع مصور للعملية مجموعات متفرقة من المتظاهرين المتشحين بالسواد فيما تحاول شرطة مكافحة الشغب كبح جماحهم . ويمكن رؤية المتفرجين وهم يصرخون أثناء قيام الشرطة باقتحام المجمع التجاري حيث وقع الاشتباك.

ونشرت كلاوديا هوه وهي نائبة مستقلة، مقطعا مصورا على تويتر. وانتقدت فيه الشرطة متهمة إياها بسلوك شبيه بالعصابات الاجرامية قائلة إنهم "يعتقلون الجميع في أي وقت وفي أي مكان يريدونه". وأدانت الشرطة البيان.

وقال المنظمون إن عشرة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة بينما قالت الشرطة إنهم 2500 فقط في ذروة التظاهرة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج "أر تي اتش كيه".

يشار إلى أن شونج شوي قريبة من البر الرئيسي الصيني وتشتهر بـ"التجار الموازين" الذين يشترون البضائع في هونج كونج ويتربحون من بيعها في الجانب الآخر من الحدود.

وفي أنباء ذات صلة، أعلنت الصين اليوم أن الكتب المدرسية في هونج كونج سوف تخضع للمراجعة "لمنع العنف في المستقبل".

واقترح النائب البرلماني المؤيد لبكين، إيونيس يونج، مشروع القانون لمنع تسييس الفصول الدراسية. وأقرت لجنة في المجلس التشريعي في هونج كونج المبادرة يوم الجمعة، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز الحكومية.

وذكرت الصحيفة أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمعلمين "أشادوا" بهذا الإجراء الجديد. ومع ذلك، كان هناك أيضا عدد كبير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الحكومة بمحاولة عمل غسل مخ للجيل القادم في هونج كونج

وقال النائب البرلماني تيد هوي لهيئة "أر اتي اتش كيه"، إنه قلق من أن هذا هو ما سوف يفعله الإجراء الجديد بالتحديد .

ورفضت نقابة المعلمين المحترفين في هونج كونج التعليق على لجنة المراجعة الجديدة. وكان أعضاء النقابة قد اشتبكوا يوم الجمعة مع مكتب التعليم من خلال تنظيم تجمع حضره مئات المعلمين في مسيرة للتظاهر ضد طريقة تعامل الحكومة مع الشكاوى المتعلقة بالاحتجاج ضد المعلمين.

وتهدف اللجنة إلى إزالة المواد المتحيزة من الكتب الدراسية وكذلك آراء المدرسين، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الطلاب، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز.