«ستولتنبرج» يدعو إيران إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إيران إلى "الإحجام عن المزيد من العنف والاستفزازات" بعد أن هددت طهران بالرد على الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال ستولتنبرج: "أعرب حلفاء الناتو لسنوات عن قلقهم من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في سائر منطقة الشرق الأوسط ".

وأضاف: "نحن نجمع على وجوب عدم امتلاك إيران أبدا سلاحا نوويا. نتقاسم قلقنا إزاء التجارب الصاروخية الإيرانية ونحن متحدون في إدانة دعم إيران لمجموعات إرهابية مختلفة".