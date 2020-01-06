صلاح أفضل لاعب عربي في استفتاء الصحافة العربية

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توج المنتخب الجزائري لكرة القدم، ومحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، ونادي الهلال السعودي، بجوائز الافضل لعام 2019، من النسخة الخامسة لاستفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وشارك في الاستفتاء الذي نظم بالتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم،101 اعلاميا رياضيا من مختلف الدول العربية.

وحاز منتخب الجزائر بطل كأس أمم افريقيا التي اقيمت العام الماضي بمصر، على جائزة افضل منتخب بحصوله على 810 نقاط، متقدما على منتخب قطر بطل أسيا، ومنتخب البحرين بطل كأس الخليج.

وفاز محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بجائزة افضل لاعب بعدما جمع 510 نقاط، متقدما على الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الذي حصل على 432 نقطة. بينما حل المغربي حكيم زياش نجم اياكس الهولندي في المركز الثالث بـ86 نقطة.

وعادت جائزة افضل ناد لفريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال أسيا ووصيف كأس زايد للأندية العربية الابطال، بعدما جمع 720 نقطة. وتفوق الهلال على كلا من الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال افريقيا وبطل الدوري التونسي، والزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الافريقي وبطل كأس مصر.

وقال الاتحاد العربي إنه سيتم لاحقا اختيار الشخصية الرياضية العربية الاكثر تأثيرا خلال العام 2019، وإنه سيتم إعلان موعد الاحتفال وتكريم الفائزين خلال الأيام القليلة القادمة.