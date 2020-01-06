المسماري: عملية التقدم نحو طرابلس تسير بشكل جيد

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن «عملية التقدم نحو طرابلس مستمرة منذ الـ12 من ديسمبر الماضي بعد إطلاق ساعة الصفر لإطلاق عملية الحسم»، مؤكدًا أنها تسير بشكل جيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن «القوات الجوية تقوم بتغطية جوية شاملة في منطقة العمليات والقوات البرية تتقدم بشكل بطيء بسبب اكتظاظ المنطقة بالسكان والازدحام»، منوهًا بـ«ضرورة الحذر حتى لا يُصاب المدنيين»، بحسب ذكره.

وأشار إلى أن «قصف الكلية الحربية ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها التجمعات الإرهابية ضد تجمعات القوات المسلحة»، لافتًا إلى أن «العملية في إطار العمليات الإرهابية ضد أي قوى عسكرية وطنية، من قبل المليشيات الإرهابية لتشويه القوات المسلحة ولإلصاق تهمة تعريض المدنيين إلى الخطر»، وفقًا لتعبيره.

وأردف: «في إطار إخماد روح الانتفاضة في طرابلس الرافضة لتدخل الغزو التركي إلى الأراضي الليبية، تعودنا من الجماعات الإرهابية على مثل هذه العمليات الجبانة»، نافيًا قيام القوات المسلحة بالعملية لأن منطقة الكلية من الأماكن الخضراء التي لا تستهدف في العمليات العسكرية سواء بالمدفعية، أو القوات الجوية، بحسب ما قال.

وقُتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وأصيب العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر السبت، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي.