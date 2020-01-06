احتجاج الآلاف بعد اغتصاب طالبة جامعية في بنجلاديش

ذكرت الشرطة أن آلاف الطلاب تظاهروا في دكا عاصمة بنجلاديش، اليوم الاثنين، بعد أن تردد أن مجهولا اغتصب إحدى طالبات الجامعة الرائدة في البلاد في أحد أحياء المدينة.



وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في حرم جامعة دكا وطلبوا من الحكومة القبض على الجاني بعد اغتصاب طالبة في السنة الدراسية الثانية في حي كورميتولا بالمدينة مساء الأحد.



وقال مسؤول الشرطة باتشو ميا إن الرجل خطف الفتاة بعد دقائق من خروجها من حافلة الجامعة في طريقها إلى منزل صديقتها في كورميتولا.



ونقل عن أقوات الفتاة أنه تم نقلها إلى مكان معزول حيث تعرضت للاغتصاب وفقدت الوعي.



وأضاف أن الفتاة وصلت إلى منزل صديقتها بعد أن استعادت وعيها، ثم نُقلت إلى المستشفى حيث كانت حالتها مستقرة.



ونظم زملاؤها مظاهرة واحتشدوا في الحرم الجامعي فور انتشار المعلومات ليلة الأحد مطالبين الحكومة بالعثورغلى الجاني، واليوم الاثنين، نظموا احتجاجات وشكلوا سلسلة بشرية لغلق الطرق الرئيسية حول الحرم الجامعي للمطالبة بعقوبة للمغتصب تجعل منه عبرة.



يشار إلى أن حوادث الاغتصاب والعنف ضد النساء متكررة في بنجلاديش.