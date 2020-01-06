الأرصاد: لا وجود للشبورة المائية خلال الأيام المقبلة

نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تَكوُّن الشبورة المائية في ساعات النهار الباكرة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن «عدم تكون الشبورة يرجع إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة»، مشيرًا إلى أن «الرياح جنوبية غربية على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمكشوفة».

وأشار إلى تسبب الرياح في الزيادة من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مردفًا: «شهر يناير أبرد شهور العام على الإطلاق، بادئ بداية قوية، حالتين من عدم الاستقرار متتاليين جعلت المواطنين يشعرون بأن الموضوع زائد عن الحد إلا أنه الطبيعي في هذا الوقت من العام».

وأوضح أن «انخفاض درجات الحرارة بسانت كاترين ووسط سيناء إلى ما تحت الصفر خلال فترات الليل ترجع إلى الطبيعة الجبلية لسانت كاترين»، لافتًا إلى أن «المدن المجاورة أفضل في جنوب سيناء والطور والأجواء ممتعة في هذه المناطق».