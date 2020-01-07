قال مسؤول رفيع المستوى في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية اليوم الاثنين إن المجموعة تعتزم توظيف 2500 موظف جديد في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال العام الحالي، أغلبهم من المبرمجين وخبراء معالجة البيانات، في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا على قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيوارت ريلي رئيس إدارة العمليات والتكنولوجيا في شركة "إنستيتيوشنال كلاينتس جروب" (آي.سي.جي) للخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لسيتي جروب إن ثلاثة أرباع أوامر التداول التي تلقتها الشركة خلال العام الماضي كانت إلكترونية.

ومن المقرر أن تضيف شركة "آي.سي.جي" مبرمجين إلى فرق عملها في العديد من الفروع من نيويورك إلى شيناي في الهند.

وقال ريلي في مقابلة معه بمقر سيتي جروب في لندن إن تعيين مبرمجين وخبراء بيانات يعكس "ما نبنيه في مجال التكنولوجيا وسبب تركيزنا على جعل مندوبي المبيعات والوسطاء أكثر فعالية في خدمة عملائنا... التكنولوجيا تعمل على زيادة أداء البشر من خلال تحسين استخدام البيانات".

وبحسب بلومبرج فإن البنوك العالمية تستثمر مليارات الدولارات في سباق استخدام التكنولوجيا من أجل رفع كفاءة موظفي المكاتب الأمامية وجعلهم أكثر قدرة على متابعة تعاملات العملاء. ومن بين البنوك الأمريكية التي وظفت مؤخرا المزيد من المختصصين في تكنولوجيا المعلومات بنكا جولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس.

وبحسب بلومبرج فإن جيه.بي مورجان ينفق 11 مليار دولار على قطاعات التكنولوجيا سنويا في حين تبلغ موازنة هذه القطاعات في سيتي جروب 5ر8 مليار دولار بما يعادل 20% تقريبا من إجمالي نفقاتها.

وذكر بنك أوف أمريكا انه ينفق حوالي 10 مليارات دولار على التكنولوجيا سنويا منها 3 مليارات دولار على مشروعات جديدة.