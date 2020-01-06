رئيس وزراء العراق يدعو إلى وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن العراق يعيش ظروفا صعبة تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد للحفاظ على سلامتها.

وقال عبد المهدي، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إن "هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية".

ولفت إلى أن "واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق".

وقال: "لقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عنه، ووضعت الحكومة في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة، وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن".

وأكد أن "هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية، التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة".