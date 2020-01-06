محافظ بورسعيد: مجمع المواقف الجديد يمثل نقلة حضارية كبيرة في مجال الخدمات

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إن المجمع الجديد للمواقف بحي الضواحي يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يحتوي مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمجمع المواقف الجديد للوقوف على معدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية داخل المجمع الجديد بحي الضواحي، وذلك فور اجتماعه مع منفذي المشروع الجديد بديوان عام المحافظة.

وتابع اللواء عادل الغضبان، الأعمال التي تمت حتى الآن، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال على أعلى مستوى طبقا للخطط الهندسية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وأثناء تفقده الموقف، ومراعاة توفير أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد، و ضرورة الالتزام بمخطط الأماكن الخاصة بالدخول والخروج، حيث سيضم الموقف الجديد، سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات، ويحتوى على مبنى إدارى وجمارك وحديقة.

وشدد الغضبان على سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ لما يمثله الموقف الجديد من واجهة حضارية أمام الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائريها، ورافقه خلال الجولة، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمقاولون المنفذون للموقف الجديد.