نوير: انضمام نوبيل إلى ميونخ لا يهمني

أكد مانويل نوير حارس مرمى وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن تعاقد ناديه مع ألكسندر نوبيل حارس مرمى شالكه، ليس له أي علاقة بمستقبله في النادي البافاري.

ويستمر عقد نويل مع بايرن لمدة موسم آخر، ويبدو أن بايرن حريص على تمديد عقد الحارس البالغ من العمر 33 عاما، لمدة عامين آخرين.

وقال نوير في تصريحات له ، اليوم الاثنين، على هامش معسكر فريقه بالعاصمة القطرية الدوحة، إن توقيع بايرن مع نوبيل ،23 عاما، والذي سينضم إلى الفريق الصيف المقبل قادما من شالكه بعقد مدته خمس سنوات، هو قرار من النادي فيما يتعلق بالسنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: "أليكس نوبيل حارسمتميز يمكن أن يكون له المستقبل في وقت ما، لكن بالنسبة لي لا يهم انضمامه إلى بايرن ميونخ".

ورفض نوير فكرة إفساح المجال لحراس أخرين في المباريات خلال الموسم المقبل، حيث قال : "أنا رياضي ومحترف وأريد دائمًا اللعب".

ويعتمد مستقبل نوير على خطط النادي مع هانسي فليك المدير الفني للفريق، والذي خلف الكرواتي نيكو كوفاتش في منصبه في نوفمبر الماضي، كمدرب مؤقت لكنه الآن أصبح مدربا دائما على الأقل حتى نهاية الموسم.

وقال نوير:"العمل مع هانسي فليك متعة كبيرة".

وأضاف:"وبالطبع من المهم للغاية بالنسبة لي أن أعرف من سيكون المدرب الذي سمستمر في قيادة الفريق على المدى البعيد".