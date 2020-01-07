تفوق إنتاج الكهرباء من الرياح على نظيرتها من الفحم في تكساس خلال العام الجاري

أظهرت بيانات مجلس تنظيم إمدادات الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية (إيركوت) المعني بإدارة تدفق التيار الكهربائي في شبكة الولاية التي تخدم أكثر من 25 مليون عميل، أن كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها من طاقة الرياح في الولاية ستزيد عن الكمية التي يتم إنتاجها من محطات الفحم خلال العام الحالي، بعد أن كادت تتجاوزها خلال العام الماضي.

وبحسب البيانات فقد ارتفعت حصة محطات طاقة الرياح من إنتاج الكهرباء في تكساس إلى 20% خلال العام الماضي مقابل 8% في 2010. في المقابل انخفضت حصة محطات طاقة الفحم من 40% إلى 20% فقط خلال السنوات العشر الماضية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقديرات شبكة إيركوت تعيد صياغة اقتصادات شركات إنتاج الكهرباء. فقد أدى انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من الرياح إلى تراجع الاعتماد على محطات طاقة الفحم وانخفاض الأسعار.

في الوقت نفسه فإن شركات بيع الكهرباء تسعى إلى تنويع مصادر إمداداتها وهو ما ساهم في زيادة الطلب على طاقة الرياح.

وتتوقع وكالة بلومبرج استمرار نمو طاقة الرياح مع سعي الشركات العاملة في المجال إلى الاستفادة من التخفيضات الضريبية الاتحادية لهذه المشروعات قبل انتهاء العمل بهذه التخفيضات، حيث من المتوقع زيادة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمقدار 11 جيجاوات بما يكفي لتلبية احتياجات مليوني منزل بنهاية عام 2025.