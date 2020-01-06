ميركل تعرب عن دعمها لأمن واستقرار العراق

ذكر بيان عراقي، مساء اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن دعمها لأمن العراق واستقراره.

وأكدت ميركل في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على «واهمية استمرار التعاون بين العراق ودول الاتحاد الاوربي لمكافحة الارهاب وضرورة السعي لتجنب الحرب ودرء مخاطرها على الأمن والسلم العالميين والعمل على خفض التصعيد». .

وبحسب البيان، فان الاتصال «تركّز على بحث التطورات الأمنية والأزمة الحالية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم وموقف الحكومة والبرلمان العراقي المتمثل بإنسحاب القوات الأجنبية وحفظ سيادة العراق والتصعيد الحاصل في ضوء الأزمة الحالية» .

وكان ألمانيا قد قررت تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في بغداد يوم الجمعة الماضي ،بحسب قيادة نشر القوات بالجيش الألماني.