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تواصل مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 6:55 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 6:55 م



عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد استمرار مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في طهران، بمشاركة الآلاف.
واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.
ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.
https://www.youtube.com/watch?v=FyfoqppkibU

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