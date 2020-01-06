أمين شرطة ينقذ طفلا من الاختطاف بالصدفة في قنا

قادت الصدفة أمين شرطة بقنا، فى إنقاذ طفل بعد قيام سيدة باستدراجه بقصد خطفه لوجود خلافات مالية بينها وبين والد الطفل.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد أنه حال استقلال أسعد العزب محمد، أمين شرطة بمطار الأقصر، سيارة ميكروباص، فى الاتجاه من مركز الوقف إلى مدينة قنا، سمع إحدى السيدات تتحدث فى الهاتف المحمول وتخبر الطرف الآخر فى المكالمة بأنها خطفت ابنه وهو معها الآن فى السيارة ولن تتركه قبل أن يسدد الالتزامات المالية المستحقة لها ودفع فدية.



وعلى الفور أبلغ أمين الشرطة القسم التابع له عن الواقعة دون أن تشعر به السيدة، وما إن وصلت السيارة إلى كمين دندرة بمدخل مدينة قنا، فوجئت بالقوات تستوقف السيارة ليسلم أمين الشرطة السيدة للقوة الأمنية.



وتبين أنها تدعى "مهدية .ف. ح" وأن الطفل المختطف يدعى "طه .م .ع " مقيم بقرية المراشدة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد الطفل على مبلغ 21 ألف جنيه.



وأفادت بقيامها بخطف الطفل من أمام الورشة الخاصة بوالده دون أن يشعر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.