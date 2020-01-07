«موسك» يزور شنجهاي لحضور أول تسليم لسيارات تيسلا الصينية

يعتزم الملياردير الأمريكي إيلون موسك حضور مراسم تسليم أول مجموعة من سيارات تيسلا المصنوعة في الصين إلى المشترين، غدا الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن تيسلا، التي تنتج بالفعل أكثر من ألف سيارة من طراز "موديل 3" سيدان في مصنعها بضواحي شنجهاي، سلمت بالفعل مجموعة من السيارات إلى مجموعة منتقاة من الموظفين يوم 30 ديسمبر، ولكن غدا الثلاثاء سيشهد أول عملية تسليم سيارات لعملاء من الجمهور.

ومن المنتظر أن تقام المراسم الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي في أول مصنع لتيسلا خارج الولايات المتحدة، وهي نقطة محورية في خطة موسك لتحويل الشركة التي أسسها إلى شركة عالمية.

ولكن هذا الخطوة تأتي في وقت صعب في سوق السيارات في الصين، حيث تشير التوقعات إلى ثالث انخفاض سنوي على التوالي في المبيعات الإجمالية.

وتراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 42 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق حيث خفضت الحكومة المساعدات المقدمة لشراء تلك السيارات.