استمرار فشل الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية في كوسوفو

قال رئيس أكبر حزب في كوسوفو والمرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء اليوم الاثنين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.

وأضاف زعيم حزب فيتيفيندوسي (تقرير المصير) ألبين كورتي عقب لقائه رئيس كوسوفو هشام تقي:"لقد طلب منا الرئيس تسمية مرشح".

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس تقي قد يعين كورتي لمنصب رئيس الوزراء، فإن هذه الخطوة تبدو مستبعدة في ظل فشل حزب فيتيفيندوسي وحزب الرابطة الديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي حال تسمية كورتي رسميًا لمنصب رئيس الوزراء، فسيؤدي ذلك إلى تحديد موعد نهائي مدته 15 يومًا للتصويت على الحكومة.

وإذا استمر الوضع كما هو عليه (أي عدم تسمية مرشح)، فقد تستمر المفاوضات دون التقيد بجدول زمني.

وتابع زعيم حزب فيتيفيندوسي قائلا:" أجرينا مشاورات موجزة دون التطرق إلى أي آثار قانونية"، مشيرا إلى أنه يستبعد إجراء انتخابات جديدة وأنه يرغب في تشكيل الحكومة بأسرع وقت للبدء في اتخاذ القرارات.

وهناك خلافات بين حزب فيتيفيندوسي وحزب الرابطة الديمقراطي حول من سيحق له تعيين الرئيس عندما تنتهي ولاية تقي في عام 2021، حيث يجري انتخاب رئيس الجمهورية في كوسوفوم عن طريق البرلمان ، وليس بشكل مباشر ، لذلك قد يكون المنصب جزءًا من اتفاق الائتلاف الحكومي.

وحصل حزب فيتيفيندوسي على 29 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، بينما حصد حزب الرابطة الديمقراطي على 28 مقعدا من أصل 120 مقعدًا.

ولا يرغب أي من الحزبين في الدخول في شراكة مع تقي وحزبه الديمقراطي، الذي حكم كوسوفو لأكثر من عشر سنوات.