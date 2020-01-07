 هاتفيا أو إلكترونيا.. ننشر طرق الإبلاغ عن وقائع الفساد الإداري بمؤسسات الدولة إلى النيابة الإدارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاتفيا أو إلكترونيا.. ننشر طرق الإبلاغ عن وقائع الفساد الإداري بمؤسسات الدولة إلى النيابة الإدارية

محمد فرج
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 11:52 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 11:52 م

تنشر «الشروق» طرق وخطوات إرسال شكوى إلى النيابة الإدارية، لفحصها والبت فيها من قبل المسئولين، وذلك بعدما أعلنت النيابة عن تخصيص رقمًا هاتفيًا وبريدا إلكترونيًا لتلقي شكاوي المواطنين والإبلاغ عن أي فساد إداري بمؤسسات الدولة المختلفة.

أولا: الطريقة الهاتفية

- الاتصال بالخط الساخن ١٦١١٧، و تباع الخطوت وتسجيل الشكوى.

ثانيا: الطريقة الإلكترونية

إرسال تفاصيل الشكوى إلى البريد الإلكتروني المخصص Shakwa@ap.gov.eg.

ويرجى الانتباه إلى:-

- يجب حال الإبلاغ عن شكوى أو واقعة فساد إداري، مراعاة تحديد المعلومات وإرفاقها كاملة وبدقة.

- يجب أن تكون الشكوى أو البلاغ، فيما يتعلق بمهام عمل النيابة الإدارية فقط.

وتعمل النيابة كهيئة قضائية مستقلة منذ انشائها عام 1954، وتختص فى المقام الأول بالعمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة والتصدي للفساد الإداري داخله، وإحالة المخالفات والجرائم التأديبية إلى المحاكم التأديبية.

والنيابة تقوم بسلطتي الاتهام و الادعاء أمام المحاكم التأديبية، كما تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

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