واشنطن بوست: بومبيو مهندس عملية اغتيال سليماني

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الأثنين، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى جاء بإصرار من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.



وأوضح مسئول أمريكى أن بومبيو بات «عابسا» جراء «خسارته» فى مشاورات مماثلة جرت على أرفع مستوى فى يونيو الماضى، عندما تراجع ترامب فى آخر لحظة عن خطة لشن ضربات عسكرية على إيران، ردا على إسقاطها طائرة أمريكية دون طيار «درون».



ولفتت الصحيفة إلى أن التغيرات الأخيرة فى فريق الأمن القومى الخاص بترامب ومخاوف الرئيس من أنه يبدو مترددا فى وجه «العدوان الإيرانى» أتاحت لبومبيو فرصة للإصرار على الخطوات التى كان يؤيدها.



ونقلت «واشنطن بوست» عن مسئول أمريكى (لم تسمه) قوله إن بومبيو تحدث لأول مرة مع ترامب عن إمكانية اغتيال سليمانى قبل أشهر، غير أن الرئيس ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لم يكونا مستعدين حينئذ للمصادقة على مثل هذه العملية.



وتابع: «لكن هذه الأجواء تغيرت إثر مقتل متعاقد أمريكى جراء هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية فى كركوك، وبعد يومين من ذلك وصل بومبيو برفقة وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان فى الجيش الأمريكى مارك ميلى إلى منتجع مارالاجو الخاض بترامب فى فلوريدا كى يعرضوا على الرئيس فى موجز سرى خيارات الرد المحتملة على الهجوم، بما فيها اغتيال سليمانى».



وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئول أمريكى رفيع المستوى إلى أن أحد العوامل الرئيسية التى دفعت ترامب إلى اختيار اغتيال سليمانى، يعود إلى التنسيق بين بومبيو وإسبر اللذين درسا معا فى الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وبحثا الموضوع مع ترامب، كما أيد هذا الخيار أيضا نائب الرئيس مايك بينس.



وخلصت الصحيفة إلى أن اغتيال سليمانى يشكل «انتصارا بيروقراطيا» بالنسبة لبومبيو، غير أنه قد يجلب عواقب وخيمة، بما فيها اغتيال دبلوماسيين أمريكيين فى المنطقة.