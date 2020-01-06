 المرصد السوري: المليشيات الموالية لإيران تخلي مقارها في البوكمال تحسبا لتعرضها لأي قصف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: المليشيات الموالية لإيران تخلي مقارها في البوكمال تحسبا لتعرضها لأي قصف

القاهرة - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 10:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 10:05 ص

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الموالية لإيران أخلت مقارها في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وأضاف المرصد أن الميليشيات تنتشر حاليا في البساتين على ضفة نهر الفرات، بينما أبقت عناصر حراسة على مقارها.

وكان المرصد رصد أمس الأول السبت تحليقا لطائرات مسيرة مجهولة في أجواء البوكمال، فيما أطلقت الميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط المدينة والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة، دون ورود معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات مذخرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

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