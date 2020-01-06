استقالة رئيس رابطة الدوري السعودي

أعلن مسلي ال معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين استقالته من منصبه بعد عامين من تسلمه مهمة رئاسة الرابطة .

وغرد آل معمر عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سانتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

وأضاف:"أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن في طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

تولى ال معمر رئاسة الرابطة في مارس 2018 خلفا للمستقيل عادل عزت وواجه مؤخرا انتقادات واسعة بسبب جدولة مباريات نادي الهلال بعد ان انتقلت مهام لجنة المسابقات للرابطة