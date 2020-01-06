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وزارة الدفاع الألمانية تدرس الوضع بالنسبة لمواصلة الاستعانة بجنودها في العراق

الجيش الألماني بالعراق
الجيش الألماني بالعراق
برلين - د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 2:13 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 2:13 م


أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها لا تزال تدرس الوضع بالنسبة لمواصلة الاستعانة بجنود ألمان في العراق.

وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الاثنين، بالعاصمة برلين، إن الـ 120 جنديا تقريبا الذين يتم الاستعانة بهم هناك لم يغادروا المعسكرات حاليا.

وأضاف أن مهمة التدريب لا تزال معلقة، مثلما قرر مقر التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: "يتم مراقبة الوضع الأمني بدقة شديدة.... سنكون بعد ذلك قادرين على القيام برد فعل بسرعة فائقة أيضا".

يشار إلى أن الجيش الألماني لن يرسل في الوقت الراهن أي جنود جدد للاستعانة بهم في العراق في ظل التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم صاروخي أمريكي في العراق.


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