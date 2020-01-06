أبطال وصناع فيلم «يوم وليلة» يحتفلون بالعرض الخاص بإحدى سينمات أكتوبر

احتفل أبطال وصناع فيلم "يوم وليلة"، اليوم الأحد، بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى دور العرض السينمائية بأكتوبر، وذلك قبل عرضه للجمهور بيوم واحد.

حضر العرض أبطال العمل خالد النبوي، درة، حنان مطاوع، محمد جمعه، والمخرج أيمن مكرم.

الجدير بالذكر أم "يوم وليلة" بطولة كل من خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وتأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.

يشار إلى أن الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب في أكتوبر الماضي، وحصد خلاله الفنان أحمد الفيشاوي جائزة أحسن ممثل، فيما حصلت الفنانة حنان مطاوع علي جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.