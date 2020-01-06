محافظ الغربية يوجه بحصر مشاكل القطاعات للنهوض بها وتحسين الخدمات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.



ووجه المحافظ بحصر نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة بكل قطاع من قوة بشرية مدربة وغير مدربة والإمكانيات الموجودة المستغلة وغير المستغلة وتحديد التحديات الخارجية التي تؤثر على بيئة العمل، واستراتيجية العمل بكل مديرية ونمط وأسلوب الإدارة والإجراءات التي تتخذها كل مديرية لتفعيل الأنشطة والقيم المشتركة والبنية التحتية والتحول الرقمي.



وأشار إلى ضرورة تحري الدقة في تحديد الإيجابيات والسلبيات لعمل خطة طموحة لحل مشاكل كل قطاع وتوفير البيئة المناسبة التي من خلالها يتم إنجاز الأعمال.