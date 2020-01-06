4 قتلى جراء حريق في مشفى ببولندا

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أعلنت هيئة الإطفاء في بولندا مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء حريق شب بأحد المشافي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" عن متحدث باسم الهيئة القول اليوم الاثنين إن الحريق اندلع في المشفى الموجود بمنطقة تشوجنيس في بوميرانيا، غربي البلاد، عند الساعة الثالثة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق.

وأوضحت الوكالة أن المصابين الأربعة وعشرين يشملون 20 مريضا واثنين من موظفي المنشأة ورجلين شرطة، حسبما قال الرئيس الإداري لبوميرانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في إحدى غرف المشفى بسبب سيجارة من أحد المرضى.

وقال رئيس إدارة الإطفاء المحلية: "كل مرضى المشفى كانوا أشخاصا غير قادرين على الحركة بمفردهم".

حاول موظفان إخراج المرضى من المبنى ولكن الأبواب المغلقة أعاقتهم. وقام طاقم الطوارئ فيما بعد بتحطيم الأبواب وفتحها.