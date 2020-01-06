الرئيس العراقي يدعو إلى إبعاد شبح الحرب عن المنطقة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إلى إبعاد شبح الحرب والعنف عن المنطقة.

وأكد الرئيس العراقي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني حسن روحاني للتعزية بمقتل قاسم سليماني اليوم، على "ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة لتدارك الأزمات الحالية وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها".

وكان قائد فيلق"القدس" التابع للحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.