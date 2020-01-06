عماد الدين أديب: الوضع في ليبيا يفرض علينا تجاوز الخطوط الحمراء

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن «الوضع في ليبيا الآن يفرض علينا تجاوز الخطوط الحمراء»، لافتًا إلى أن «استجلاب الإرهابيين من تركيا كي يكونوا داخل ليبيا من أجل تهديد الحدود الليبية المصرية تهديد للأمن القومي».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن التدخل «مشروع إخواني لدولة تتبنى الجماعة في كل الأماكن الموجودة حول العالم، وتريد استخدام دولة جارة لتهديد الوجود المصري»، مشيرًا إلى تعرض ثروة مصر من الغاز إلى الخطر.

وأوضح: «ثروة مصر التي بدأت تسعد بها، وتشعر أنها تؤتي ثمارها في نهاية 2020 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، أصبحت في خطر بسبب التزوير في الجغرافيا المساحية الخاصة بقوانين البحار، وفقًا للمعاهدة الدولية الموقعة عام 1981».

وعلق على تصريح الرئيس التركي بتعاقد تركيا وطرابلس مع شركات تنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، قائلًا: «يأتي القرصان البحري التركي بهذه الاتفاقية المخالفة لاتفاقية قانون البحار التي تتعدى على الأمر الواقع وتتعدى على الحدود البحرية المتعارف عليها دوليًا، يضع نفسه وكأنه يقول فيها لاخفيها سأدخل وسأتعدى على الثروة البحرية والغازية في المنطقة».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا؛ وذلك بعد موافقة البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلبه بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.