الإسكان: بدء تسجيل وحدات «سكن مصر» بـ3 مدن في الصعيد 2 فبراير

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة ستفتح التسجيل أمام المواطنين بمشروع «سكن مصر» للإسكان، بثلاث مدن في الصعيد؛ المنيا الجديدة، وغرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، مشيرًا إلى اختلاف مساحات الوحدات من 106 إلى 115 مترًا.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، الوزارة تعمل على توفير محاور الإسكان المختلفة المتنوعة، بداية من الإسكان الاجتماعي إلى محدودي الدخل، والإسكان المتوسط والفاخر، لافتًا إلى طرح 3387 وحدة كاملة التشطيب والخدمات، متبقيات أرضي وخامس، لمشروع «سكن مصر» بخمسة مدن جديدة.

وأوضح أن الوحدات بمساحات تتراوح ما بين 106 مترًا إلى 115 مترًا، مشيرًا إلى أن إجراءات الحجز تبدأ بدفع المواطن 50 ألف جدية حجز على الموقع الإلكتروني، ودفع الدفعات الموجودة بكراسة الشروط بعد الحجز بنجاح.

وأشار إلى طرح 2714 وحدة، متبقيات أرضي وخامس، لمشروع «دار مصر» في المدن الجديدة؛ السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات، مايو، العبور، برج العرب، لافتًا إلى بدء التسجيل للحجز على الموقع الإلكتروني في الـ12 يناير الجاري.