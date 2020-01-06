توقعات بحدوث اشتباكات في فنزويلا مع تعهد جوايدو بدخول الكونجرس

تتصاعد المواجهات السياسية في فنزويلا حيث أعلن كل من زعيم المعارضة خوان جوايدو وحليف الحكومة الذي يقول إنه حل محل جوايدو في منصب رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" عن خطط لافتتاح جلسة في الجمعية غدا الثلاثاء.

وجاء هذا الإعلان المزدوج بعد يوم من قيام قوات الأمن التابعة للرئيس نيكولاس مادورو بمنع جوايدو من دخول الجمعية لمنع إعادته انتخابه رئيسا لها. واصطحب جوايدو أنصاره لعقد جلسة في مكان آخر حيث تم إجراء التصويت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جوايدو قوله خلال كلمة للصحفيين في مكتبه في كاركاس، "غدا نبدأ الجلسة العادية في القصر التشريعي.. سنقوم بعملنا".

وبالتزامن قال لويس بارا ، وهو مشرع معارض سابقا، اتحد الآن مع مادور ليفوز برئاسة الجمعية الوطنية إنه يمتلك النصاب والشرعية لتولي منصبه وسيفتتح جلسة جديدة غدا الثلاثاء.

وقال إنه سيحدد الأجندة التشريعية ويسعى للمصالحةـ مضيفا أن جوايدو سيكون موضع ترحيب ولكن كمشرع فقط.

وقد وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية على رئيسين في تصويتين منفصلين أمس الأحد، بعد أن أجرى المشرعون المعارضون تصويتا خاصا بهم بعد أن تم منعهم عن حضور جلسة البرلمان.

وبعد يوم فوضوي أصبح من غير الواضح من سيقود الجمعية الوطنية، حيث أنه خلال اقتراع رسمي لكنه مثير للجدل تم اختيار لويس بارا، المدعوم من الرئيس الفنزويلي وأعاد أعضاء البرلمان من المعارضة انتخاب جوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد كزعيم للهيئة.

وفاز بارا بأصوات الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الرئيس نيكولاس مادورو والمنشقين من ائتلاف المعارضة، وحصل على 84 صوتًا.

وادعى أنصار جوايدو أنه لم يتم الالتزام بالبروتوكول الصحيح، وصرح جوايدو بنفسه لتلفزيون "في بي أي" قائلا "لم يكن هناك تصويت رمزي"، كما تم منع وسائل الإعلام المستقلة من حضور الجلسة.

واجتمع نواب المعارضة في مكاتب إحدى الصحف المحلية وأجروا التصويت مرة أخرى.

وبهذا العدد، حصل جوايدو على 100 صوت، وأعلنت المعارضة فوزه برئاسة الجمعية الوطنية التي تضم 165 مقعدا.

وهنأ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي جوايدو على فوزه عبر تغريدة في صفحته الرسمية على موقع تويتر .

وكتب بومبيو "الاعتقالات والرشاوى ومنع الوصول إلى المبنى لم يتمكنوا من إخراج الجمعية الوطنية لفنزويلا عن مسارها".