«المفوضية الأوروبية» تطالب الاتحاد الأوروبي بتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

أعلنت أورزولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استغلال قنوات محادثاته في الشرق الأوسط من أجل تهدئة الصراع في الشرق الأوسط .

وخلال وصولها لحضور اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في دير زيون في بافاريا العليا، قالت السياسية عضوة حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، اليوم الاثنين إنه يجب وقف دائرة العنف من أجل خلق مجال أمام الدبلوماسية.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن الاتحاد الأوروبي " خلق في السنوات الماضية قنوات محادثات قوية مع كل الأطراف تقريبا في المنطقة"، وتابعت أنه يجب استغلال هذه القنوات حاليا.

وأوضحت فون دير لاين أنه يجب الحديث مع هؤلاء الراغبين في المضي في مسار التعقل والتهدئة.

وتجنبت فون دير لاين تقييم سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع الحالي في الشرق الأوسط، وقالت إن واجبها ليس التقييم بل التهدئة والتوصل إلى مخارج من الأزمة.

ورأت فون دير لاين أنه يجب البحث عن المخرج من الأزمة لدى القوى القريبة من إيران، ونوهت إلى الاستفزازات المتكررة التي وقعت في الأسابيع والشهور الماضية منها على سبيل المثال في الطرق البحرية أو قصف أهداف مختلفة في العراق.

وطالبت فون دير لاين بأن يتم التوضيح لإيران أن من مصلحتها التمسك بالاتفاق النووي.

وكانت إيران أعلنت بعد مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني تخليها مستقبلا عن الالتزام بالقيود الأخيرة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.