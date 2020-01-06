 زيهوفر يدعو لسياسة جديدة لخفض التفاوت بين المناطق الفقيرة والغنية في ألمانيا - بوابة الشروق
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زيهوفر يدعو لسياسة جديدة لخفض التفاوت بين المناطق الفقيرة والغنية في ألمانيا

كولونيا - د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 7:08 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 7:08 م

يسعى وزير الداخلية الألماني لخفض التباين بين المناطق الأكثر غنى والمناطق الأكثر فقرا في ألمانيا، من خلال تبني تغيير هيكلي جديد في السياسة تجاه المناطق ذات المستوى المعيشي المتفاوت.

وقال هورست زيهوفر في كلمته اليوم الاثنين بمناسبة المؤتمر السنوي لاتحاد الموظفين الألمان، في كولونيا، إن تحقيق توازنات مالية بين هذه المناطق غير كاف، وأنه من الضروري تشجيع المناطق الريفية الضعيفة في القطاع الزراعي وقطاع حماية السواحل.

كما شدد وزير الداخلية الألماني على ضرورة تعزيز المساعدات المقدمة للشركات المتوسطة، في المناطق ذات البنى الضعيفة.

ورأى الوزير الألماني أن القطاع الحكومي يمكن أن يكون رائدا فيما يتعلق بانتهاج سياسة هيكلية فعالة ونشطة، وقال إنه إذا تم توطين الهيئات والمؤسسات العلمية العامة بشكل لا مركزي فإن ذلك سيجلب المزيد من التجمعات السكانية الجديدة إلى جانب هذه المنشآت العامة.

كما أكد زيهوفر، العضو في الحزب المسيحي الاجتماعي، دعمه خطة وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما يتعلق بإلغاء ديون العديد من المجالس البلدية الألمانية.

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