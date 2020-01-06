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وزيرة يابانية: مغادرة كارلوس غصن البلاد غير قانونية

كارلوس غصن
كارلوس غصن
طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 9:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 9:03 ص

صرحت وزيرة العدل اليابانية اليوم الاثنين بأن كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق ارتكب "جريمة" عندما غادر البلاد دون اتباع الإجراءات السليمة.

وقالت وزيرة العدل ماساكو موري، في أول مؤتمر صحفي لها منذ هروب المدير التنفيذي السابق لشركة صناعة السيارات من العدالة، كانت "جريمة حيث غادر [غصن] البلاد باستخدام طرق غير قانونية".

وأضافت موري "إنه أمر مؤسف للغاية".

وقال غصن، الذي كان في انتظار المحاكمة في اليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، في بيان عقب وصوله إلى لبنان يوم الاثنين الماضي إنه فر من "الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان.

ولم يوضح غصن كيف تمكن من مغادرة اليابان لكنه وعد بالتحدث إلى الصحفيين يوم الأربعاء المقبل.

ورفضت موري التعليق على كيفية مغادرة الرجل البالغ من العمر 65 عامًا اليابان، قائلة إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

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