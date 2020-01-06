اصدر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بيانا حول ما أثارته اللاعبة رضوى عرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استبعادها من المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة.

أكد الاتحاد في بيانه، أن اللاعبة رضوى عرفة تعرضت للإيقاف من خلال اللجنة الأولمبية الدولية عام 2015 لمدة أربع سنوات، لتبتعد على إثرها عن المشاركة في البطولات المحلية والدولية؛ حيث كانت آخر مشاركة لها في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت ب الكونغو عام 2015، وفازت وقتها بالمركز الثالث.

وأضاف البيان، أنه في عام 2019 وقبل انطلاق بطولة قطاع القاهرة فوق 18 عاما والمؤهلة إلى بطولة الجمهورية لم تكن المدة القانونية للإيقاف قد انتهت؛ ليقرر على إثرها الاتحاد الوقوف بجانب اللاعبة رضوى عرفة وإشراكها مباشرة في بطولة الجمهورية حتى لا تضيع عليها فرصة المشاركة بالبطولة عقب انتهاء مدة إيقافها.

وأوضح الاتحاد، أنه اعتبر بطولة الجمهورية هي البوابة الرسمية لدخول اللاعبة المنتخب الوطني وهذا ما أخذه الاتحاد على عاتقه منذ بداية استلامه إدارة الاتحاد وتم تنفيذه على كل الأبطال بما فيهم جيانا فاروق.

وأشار إلى أن اللاعبة رضوى عرفة تعرضت لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي وتم عرضها على طبيب المنتخب الذي أفاد باستحالة اشتراكها في بطولة الجمهورية فوق 18 عاما بناء على خطابها للاتحاد، ونظرا لأن الاتحاد بصدد الاعداد للمشاركة في بطولة إفريقيا خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، فإنه تم استبعادها لوجود أكثر من لاعبة في ميزانها وهو فوق 68 كجم.

وأكد أن رضوى عرفة وزنها فوق 68 كجم وهو نفس الميزان الخاص باللاعبة منه شعبان و شيماء أبو اليزيد وفي نفس الميزان الأولمبي فوق 61 كدم المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى اللاعبات السابق ذكرهن هناك فريال أشرف، ليصبح الميزان الأولمبي، والذي تنتمي إليه اللاعبة رضوى عرفة به أربع لاعبات من مصر تتنافس على شرف الصعود للأولمبياد، بالإضافة إلى لاعبي العالم.

وأشار إلى أنه من المتعارف عليه أن الدولة ليس لها غير مقعد واحد على الأكثر في كل ميزان، حيث إن مكانة مصر الإفريقية تجعل المنافسة على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا أسهل وبالتالي زيادة نقاط اللاعبة في سباق الرانك الأولمبي بمقدار 900 نقطة، فكان لابد على الاتحاد من واقع مسؤوليته إعطاء الفرصة للمشاركة في البطولة الإفريقية للاعب صاحب أعلى نقاط في الرانك الأولمبي.

وتعتلي فريال أشرف الترتيب برصيد 3210 نقطة، تليها شيماء أبواليزيد (1935 نقطة)، ثم منة شعبان (1147.5 نقطة)، تليها ياسمين الهواري (675 نقطة)، ثم سهيلة عبدالسلام (637.5 نقطة)، وأخيرًا رضوى عرفة بلا رصيد من النقاط، وجميعهن في نفس الوزن.

واختتم الاتحاد بيانه بتمنياته للاعبة رضوى عرفة بالتوفيق وسرعة العودة إلى مكانها في منتخبنا الوطني باعتبارها واحدة من أبناء اللعبة المخلصين.