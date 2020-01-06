 فيردر بريمن يخفض برنامجه التدريبي يوما في اسبانيا - بوابة الشروق
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فيردر بريمن يخفض برنامجه التدريبي يوما في اسبانيا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 8:17 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 8:17 م

يعتزم نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم خفض برنامجه التدريبي الشتوي في جزيرة مايوركا الإسبانية لمدة يوم واحد.

وأعلن بريمن اليوم الاثنين أن من المنتظر أن تعود بعثة النادي إلى ألمانيا مساء يوم الجمعة المقبل بدلا من يوم السبت.

وأوضح النادي أن السبب في ذلك هو إلغاء مباراة تجريبية كان النادي يعتزم خوضها أمام نادي آر سي دي مايوركا يوم الجمعة، وسيخوض النادي بدلا منها مباراة تجريبية أمام هانوفر يوم الأحد المقبل.

من جانبه، قال فلوريان كوفلت، المدير الفني للفريق:" نريد أن نستغل يوم السبت لتمكين الفريق من التعود من جديد على الأجواء في بريمن والتدريب مرة أخرى".


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